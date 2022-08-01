На проспекте Победы вместо ТЦ построят школу

Сменять назначение земельного участка

Правительство Севастополя приняло решение о строительстве общеобразовательного учреждения в районе проспекта Победы. На последнем заседании утвержден проект планировки и межевания территории части кадастровых кварталов.

Документ представил директор Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов, говорится в сюжете телеканала «НТС».

«Основной целью разработки проекта планировки территории является исключение уплотнительную застройку и обеспечит формирование территорий для строительства объектов социальной инфраструктуры, в данном случае школы. В этих целях проектом предусмотрено изъятие одного земельного участка площадью 400 кв. м., расположенного по адресу Проспект Победы, 11, с разрешенным использованием для строительства и обслуживания торгового комплекса», — рассказал Жукалов.

Он уточнил, что площадь проектируемого земельного участка – 18,5 гектара. В эту территорию входит участок по улице Кокчетавская, где разместится спортивная площадка и территория общего пользования.

Документ уже прошел общественные обсуждения.

Напомним, в Севастополе передумали строить Торговый Центр возле штаба флота ЧФ РФ.

Ольга Сурикова