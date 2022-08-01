Развожаев: «Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями»

Пора это уже осознать

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал руководителей всех структур, подразделений серьезно отнестись к введенному в городе с 31 августа «желтому» уровню террористической безопасности.

Как уже сообщалось, руководители всех жизненно-важных структур — объектов энергетики, водоснабжения, водоотведения и иных объектов жизнеобеспечения, вместе с ответственными лицами исполнительной власти — должны регулярно докладывать о ситуации в Национальный террористический комитет.

Для исполнительных органов власти вводится необходимость введения регулярного инструктажа ответственных лиц соцучреждений, школ, детских садиков, больниц, объектов культуры в случае обнаружения подозрительных предметов или получении информации об угрожающей ситуации.

Губернатор заявил, что будет лично контролировать все действия по линия АТК.

«Относимся к этой работе серьезно. Не то, что мы пишем какие-то бумажки три часа, чтобы куда-то доложить. А делаем по регламенту, все действия делаем: инструктажи, проверки, обходы. Это вообще полезно, а в это время важно. Надо уже отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул он.

Напомним, в Севастополе, 31 августа, в День Военно-Морского флота, БПЛА атаковал штаб флота, во дворе раздался взрыв, шесть человек пострадало. Все праздничные мероприятия после этого были отменены.

Ольга Сурикова