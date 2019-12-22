Жизнь Скоро Новый год

В Севастополе зажгли огни на главной городской елке

22-12-2019
выпускающий редактор
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В субботу, 21 декабря, на площади Нахимова состоялся предновогодний концерт. 

Гостей праздника ждала насыщенная культурная программа с участием артистов. Хороводы вокруг елки, фото на память и веселый смех — на площади Нахимова царило праздничное настроение.

Со сцены собравшихся радовали песнями и танцами местные творческие коллективы. С наступающим новым городом севастопольцев поздравил глава города Михаил Развожаев. 

После того, как главный новогодний волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка зажгли огни на главной  елке Севастополя, начался грандиозный праздничный салют.

Севкор

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