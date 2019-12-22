В Севастополе состоялся благотворительный вечер «Чужих детей не бывает»

19 декабря в гостинице «Севастополь» состоялся IV Благотворительный вечер «Чужих детей не бывает».

В этом году собранные средства направят на лечение севастопольским детям с онкологическими заболеваниями.

Организатор благотворительного вечера Руслана Сторощук — член региональной общественной организации «Центр Севастопольских инициатив».

Проект также поддержали Севастопольское благочиние и Уполномоченный по правам ребенка в г. Севастополе Марина Песчанская.

Благотворительную акцию пришли поддержать и юные артисты: ансамбль классического танца «Надежда» и студия танца «Флеш».

Гости приняли участие в благотворительном аукционе, на котором разыгрывались детские поделки и картины, предоставленные Натальей Царьковой. Собранные средства до Нового года передадут детям, которым срочно нужны обследования, лечение или операции.

По материалам интернет-портала «Севастопольский фарватер добра» ( и фото)