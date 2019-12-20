Сквер им. Марии Байды очень ждет ремонта (фото)

Севастопольский сквер им. Марии Байды собираются ремонтировать в следующем году, и необходимость действительно назрела.

О реконструкции парка заговорили еще в 2018 году, тогда же представили черновой проект реконструкции.

А пока парк приходит в запустение и становится небезопасным для детей.

Здание фотопавильона, переставшего работать еще в 90-х, закрыто на замок.

На самом деле, в домике с Геной и Чебурашкой на фасаде поселились лица без определенного места жительства.

Не очень весело и на детской площадке. Когда-то ее установила в парке фирма- производитель молочных продуктов. Однако площадку не приняли на баланс города, коммунальщики ей не занимались.

Несколько раз неравнодушные родители чинили качели и вкручивали болты. Игровой домик даже разукрасили, но внутри сейчас совсем не уютно.

На горках обломаны перила и лестницы.

В связи с будущей реконструкцией из парка убрали все нестационарные объекты (батуты, атракцион «Рыбалочка» и ларек со слойками). Однако вместе с НТО пропал и свет. В парке не работают фонари, по вечерам тут абсолютно темно. На детских площадках часто собираются любители алкогольных напитков.

Когда-то фирма «Roshen» подарила городу современную на тот момент детскую площадку. В 2014 году с нее убрали вывеску, но ремонтировать не начали.

Сюда приходят играть не только малыши с мамами, но и младшеклассники во время школьной продленки.

Больше всего досталось паровозику.

В июле сотрудники департамента городского хозяйства пообещали обезопасить детскую площадку, однако ее состояние сегодня оставляет желать лучшего.

Более-менее ухоженно выглядит лишь часть парка, арендуемая ООО «Севаттракцион».

На фото ниже — место «проката» лошадей.

А еще в парке нет туалета. Ни платного, ни бесплатного. Ближайший находится в районе Центрального рынка. И если маленькие дети могут воспользоваться «кустиками», их родителям приходится сложней.

Даже кунг-фу Панда понимает — ремонт необходим.

Ирина Жибоедова