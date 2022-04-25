В Севастополе завкафедры вуза погорел на взятке от студента

Сказывается приближение сессии

В Севастополе задержаны два работника вуза города по подозрению в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с городским УЭБиПК УМВД России.

Оперативниками установлено, что заведующий кафедрой предложил своей подчиненной выступить в роли посредницы при взятки от студентов за закрытие их экзаменационных долгов без сдачи экзаменов и зачетов. Женщина, как сообщает пресс-служба УМВД, договорилась с двумя студентами о решении вопрос за 50 тысяч рублей. От одного из них получила оговоренную сумму, 20 тысяч из которых оставила себе к качестве оплаты посреднических услуг, а остальные – 30 тысяч рублей передала своему шефу.

Все участники коррупционной схемы были задержаны.

«В ходе обысковых мероприятий в служебных кабинетах вуза и по местам проживания фигурантов изъяты денежные средства, полученные в качестве взятки, а также черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых», — отметили в пресс-службе ведомства.

На них заведены уголовные дела.

Напомним, в Севастополе посадили адвоката, который вымогал деньги у клиента на взятку.

Ольга Сурикова