Правительство Москвы выделило 15 млн рублей на выплаты для ветеранов Севастополя

Это будет дополнительной выплатой для них

В Севастополе ко Дню Победы 25 158 ветеранов получат единоразовые выплаты ко Дню Победы. Общая сумма предусмотренных на эти цели средств составит 89,34 млн рублей. Об этом было сообщено сегодня, 25 апреля, в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

Директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина акцентировала внимание, что все выплаты производятся в беззаявительном порядке. В городе к 9 мая 13 категорий ветеранов получат от 7 до 50 тысяч рублей. Из городского бюджета на эти цели выделено 56 343 тысячи рублей.

Первые средства начали получать ветераны с 8 апреля и к 25 апреля должны ко всем уже прийти деньги.

Кроме того, по ее словам, из бюджета Москвы к годовщине Победы в Великой Отечественной войне выделены средства для отдельных категорий ветеранов Севастополя. Им выплатят по шесть тысяч рублей. Эти деньги получат 2193 человека. На эти цели в бюджет Севастополя поступит 14,9 млн рублей. Деньги должны быть получены сегодня и сразу же начнется перечисление их заслуженным жителям города.

Всего, по данным Сулягиной, в Севастополя 25 158 ветеранов получат единоразовые выплаты ко Дню Победы.

Напомним, уже сообщалось, что в Севастополе начали выплачивать региональные выплаты ветеранам, приуроченные к 9 мая.

Ольга Сурикова