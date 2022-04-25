В Севастополе началась солнечная неделя

Севастопольцы привыкают к весне
В Севастополе сегодня, 25 апреля, переменная облачность.
Без осадков, ночью и утром туман.
Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +17…+19°.
В вторник, 26 апреля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +16…+18°.
В среду, 27 апреля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.
В четверг, 28 апреля, ожидается солнечная погода.
Максимальная скорость ветра будет 6 м/с.
Температура воздуха днем поднимется до +16°.
В пятницу, 29 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха днем прогреется до +16°.
И в субботу-воскресенье также осадков не ожидается.
Днем температура будет держаться на уровне +11-+13°.
Максимальная скорость ветра будет 7-10 м/с.