В Севастополе началась солнечная неделя

Севастопольцы привыкают к весне

В Севастополе сегодня, 25 апреля, переменная облачность.

Без осадков, ночью и утром туман.

Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +17…+19°.

В вторник, 26 апреля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +16…+18°.

В среду, 27 апреля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.

В четверг, 28 апреля, ожидается солнечная погода.

Максимальная скорость ветра будет 6 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до +16°.

В пятницу, 29 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха днем прогреется до +16°.

И в субботу-воскресенье также осадков не ожидается.

Днем температура будет держаться на уровне +11-+13°.

Максимальная скорость ветра будет 7-10 м/с.