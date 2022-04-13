В Севастополе посадили адвоката, который вымогал деньги у клиента на взятку

Вину свою не признал

В Севастополе адвокат получил срок за попытку похитить у своего клиента 150 тыс. рублей под предлогом передачи взятки.

Своему клиенту, который проходил по уголовной статье о присвоении, он говорил, что 151 тысяча рублей нужна для дачи взятки судье. Однако, как сообщает прокуратура города, деньги он не намеревался никому передавать, а оставить себе.

«В феврале 2020 года он получил 100 тыс. рублей, в мае еще 1 тыс. рублей, а при получении оставшейся части денежных средств в размере 50 тыс. рублей в июне 2020 года был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю», — отмечает пресс-служба прокуратуры.

Виновник был заключен под стражу. В судебном заседании он не признал свою вину. Ему назначено наказание за мошенничество в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.

Напомним, недавно был задержан адвокат за посредничество при передачи взятки в особо крупном размере замначальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции севастопольского УМВД России.

Ольга Сурикова