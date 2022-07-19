В Севастополе заведено уголовное дело за строительство на Могильнике Усть-Бельбекский

Делом занималось ФСБ

В Севастополе в районе поселка Любимовка УФСБ России остановлено уничтожение объектов культурного наследия народов России «Могильник Усть-Бельбекский».

Ведомством установлено, что гражданин заключил договор с подрядной организацией на проведение работ по возведению объекта капитального строительства в границах ОКН.

«Согласно сведениям Государственного музея заповедника «Херсонес Таврический» стоимость работ по сохранению объекта археологического наследия и, следовательно, объем причиненного ущерба бюджету Российской Федерации составил 5 млн. 141 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе регионально УФСБ.

По материалам УФСБ возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Севастополе суд постановил взыскать ущерб с «черных археологов», которые грабили объект культурного наследия «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое».

Ольга Сурикова