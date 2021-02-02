В Севастополе двое «чёрных археологов» возместят ущерб от разграбления могильника

Незаконный поиск ввелся в 2019 году

В Севастополе суд постановил взыскать ущерб с «чёрных археологов», которые грабили объект культурного наследия «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое», сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В ведомстве отметили, что до этого ущерб был возмещен не в полном объеме.

«Уничтожив часть культурного слоя в месте раскопок, злоумышленники причинили ущерб объекту культурного наследия в размере свыше 200 тысяч рублей. Поскольку в ходе рассмотрения уголовных дел ущерб возмещён не в полном объёме, после вступления приговоров суда в законную силу прокуратурой города Севастополя в суд в интересах Российской Федерации в лице Севнаследия предъявлено исковое заявление о взыскании с виновных лиц оставшейся части ущерба», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Два севастопольца были признаны виновными в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания в 2019 году.

На территории грунтового могильника у села Верхнесадовое злоумышленники нашли и изъяли археологические предметы: миску, кувшин, кружку, бусины и украшения, возраст которых составляет не менее 1600 лет.

По приговорам суда мужчинам было назначено наказание в виде штрафов по 15 тысяч рублей, а незаконно изъятые предметы переданы в ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Ольга Сурикова