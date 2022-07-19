В Севастополе будут судиться с гаражным кооперативом за землю под детский садик

Пока утверждали план строительства землю распилили под участки ИЖС

В Севастополе при планировании строительства детского сада оказалось, что территория относится к гаражному кооперативу, где уже подали на регистрацию индивидуального жилищного строительства на 15 земельных участках. Данная проблема была озвучена на минувшем заседании правительства города.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов отметил, что была утверждена документация на образование земельного участка №8 площадью почти 10 тысяч квадратных метров из земель госсобственности с видом разрешенного использования «Образование и просвещение». При этом данных о разделении земельных участков на этом участке в госреестре не было.

«В последствии после утверждения такой документации на территории этого участка были поставлены на кадастровый учет 15 земельных участков с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства». Для понимания это территория гаражного кооператива «Стрелец», — уточнил он.

Жукалов поставил под сомнение законность оформления этих участков, тем более в качестве ранее учтенных в садовом товариществе «Благополучный». Собственниками было приложено решение горсовета еще при Украине от 11 ноября 2009 года.

«Но оно было оспорено Гагаринской прокуратурой в том же году, и на основании решения Гагаринской прокуратуры это выделение было признано незаконным. Но в последствии эти участки все равно были на кадастровый учет поставлены», — продолжил чиновник.

Он считает необходимым приостановить хозяйственную деятельность на спорных участках до конца судебных разбирательств и внести изменения в уже утвержденный проект планировки этой территории. По его словам, важно избежать регистрации права на объекты недвижимости на основании дачной амнистии.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев согласился с необходимостью судебных тяжб за данные участки, а также служебной проверки в Департаменте по имущественным и земельным отношениям.

«Кто произвел такие действия, имея на руках проект планировки территории. Это даже не обсуждалось ни в Департаменте Архитектуры ни с кем», — подчеркнул глава города.

Ольга Сурикова