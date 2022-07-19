Мост через Днепр в Херсоне обстрелян из HIMARS

Единственное автомобильное сообщение через Днепр

В Херсоне украинскими военными нанесен ракетный удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по автомобильному мосту через реку Днепр в Херсоне. Об этом сообщил в своем Telegram замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Попали болванки HIMARS, всего четыре отверстия. Одно примерно метр в диаметре и три отверстия – примерно 20-30 см. Точечно ударили, хотели отрезать часть города со стороны Алешек. Пострадавших нет, по жилым микрорайонам не попало ничего», – рассказал он.

В подтверждении своих слов он выложил фото поврежденного дорожного полотна моста, который является единственным автомобильно-пешеходный переходом через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем

Стремоусов заверил, что движение по мосту будет возобновлено после проведения оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, ранее украинские власти грозились нанести удар по Крымскому мосту.

Ольга Сурикова

Фото: Кирилл Стремоусов/Telegram