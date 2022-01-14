В Севастополе заведено два уголовных дела за незаконную вырубку краснокнижных деревьев

Нарушен ареал обитания редких животных

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в природном парке «Максимова Дача» и заказнике «Байдарский» и выявила здесь незаконную вырубку деревьев, в том числе краснокнижных.

«Установлено, что на территории заказника «Байдарский» вырублено 45 деревьев вида Можжевельник дельтовидный, который занесен в Красную книгу города Севастополя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Этими действиями, добавили в ведомстве, был нарушен ареал обитания редких видов животных и растений, нарушена целостность природно-территориального комплекса, а также причинен ущерб в размере почти 450 тыс. рублей.

Уголовное дело заведено за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Также заведено уголовное дело по факту рубки 9 деревьев вяза гладкого, вишни магалебской и граба восточного на территории природного парка «Максимова дача».

Напомним, на данный момент проводится расследование по факту вырубки 300 деревьев можжевельника в районе поселка Сахарная Головка.

Ольга Сурикова