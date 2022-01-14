На трассе под Севастополем столкнулись 13 автомобилей

Информация по данному ДТП будет уточняться и дополняться

Сегодня, 14 января, около 7:30 из-за образования наледи на дороге произошло массовое ДТП на трассе «Симферополь- Бахчисарай-Севастополь».

Машины столкнулись на участке дороги в районе моста через реку Бельбек.

В пресс-службе УМВД города сообщили, что в настоящее время известно, что участниками ДТП стал один КамАЗ, два фургона ГАЗель и 10 легковых автомобилей.

Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека, которые получили медицинскую помощь на месте.

«На указанный участок дороги оперативно направлены сотрудники Госавтоинспекции Севастополя для регулировки дорожного движения и оказания помощи участникам аварии, также на месте ДТП работают бригады скорой медицинской помощи и других экстренных служб», — добавили в ведомстве.

В связи со сложной ситуацией на дорогах и ухудшением погодных условий ГАИ призвали водителей быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и не выезжать на летней резине.

Ольга Сурикова