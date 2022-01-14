Севастопольцев ждут выходные с мокрым снегом

На дорогах ожидается гололедица

Сегодня, 14 января, в Севастополе облачно.

Ночью, утром небольшие осадки (мокрый снег), днем небольшой дождь.

Ветер западный 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +4…+6°.

Ночью на дорогах местами гололедица.

В субботу, 15 января, также облачно. Ночью небольшой дождь, днем небольшие осадки (мокрый снег).

Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +3…+5°.

В воскресенье, 16 января, ночью небольшие осадки (мокрый снег), днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 10-15 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +1…+3°.

В течение суток 15 января в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки.

Отложение мокрого снега, туман, гололед, гололедица.

Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с.