В Севастополе зарегулируют самокатчиков

Правительство Севастополя создает межведомственную рабочую группу по вопросам использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Напомним, СИМ — термин, означающий электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и тп.

В состав войдут представитель каршерингов, ГИБДД, городских властей. Как рассказали в правительстве, группу создают, чтобы урегулировать вопросы, связанные с этим видом транспорта, в том числе установка новых знаков, ограничение скорости движения и др.

По результатам работы группы планируется создать стратегию развития СИМ в Севастополе и принять ее постановлением правительства. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что в Севастополе необходимо ввести ограничения на места размещения самокатов.

«У нас должны быть стационарные, оборудованные места, где можно их размещать, чтобы они не валялись по всему городу»,- отметил он.

Напомним, в Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении молодого парня, который, управляя электросамокатом, сбил пожилую женщину. От поченных травм она позже скончалась.