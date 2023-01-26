В Севастополе будут судить подростка, который на электросамокате сбил женщину насмерть

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении молодого парня, который, управляя электросамокатом, сбил пожилую женщину. От поченных травм она позже скончалась.

По делу проходит 17-летний местный житель.

По версии следствия, он в апреле 2022 года передвигался на электросамокате Ninebot KickScooter Max. Указанное ТС по своим техническим характеристикам является мопедом с электродвигателем. На нем он нарушил ПДД в результате чего на проезжей части дороги в районе дома № 4 на пл. Генерала Захарова наехал на пожилую женщину. Она получила, в том числе открытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась больнице.

Дело будет рассматривать Нахимовский районный суд.

Напомним, в Севастополе 16-летний водитель мопеда наехал на пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Ольга Сурикова