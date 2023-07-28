Севастополь отметили 1035-летие крещения Руси

В Севастополе торжественно отметили День крещения Руси.

В кафедральном Свято-Владимирском соборе состоялась праздничная божественная литургия. В ней приняли участие представители исполнительной и законодательной власти города.

По окончанию литургии, верующие прошли крестным ходом вокруг храма, стоящего на земле древнего Херсонеса, откуда более тысячи лет назад православие начало свое распространение по всей Руси.

«Зародившись на землях Херсонеса, Русская православная церковь стала главной духовной опорой для миллионов россиян. Именно наша вера давала нам силы для того, чтобы преодолеть самые сложные испытания и невзгоды, помогала бороться и побеждать тех, кто осмеливался посягнуть на наше Отечество», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

Спикер заксобрания Владимир Немцев призвал севастопольцев быть достойными наших предков, защищать, отстаивать и укреплять наши духовные традиции единения, добра и истинной веры. Он отметил, что жить на земле, где зародилось православие и находится купель великого крестителя Руси — это особая честь и большая ответственность. Севастопольцы хранят об этом память и чтут традиции.

О роли веры в период тяжелых испытаний сказал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вера, которая всегда помогала русскому воину в битве за правое дело. Сейчас она помогает бойцам на передовой пережить самые опасные моменты, помогает и труженикам в тылу. Дорогие севастопольцы! Пусть светлые помыслы, забота о ближнем и сострадание к страждущему всегда будут с вами. Пусть добрые дела, совершенные вами, возвращаются обратно», — отметил градоначальник.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя