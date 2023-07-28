Стал известен масштаб разгула вчерашней стихии в Севастополе

Сегодня в ходе заседания правительства города и. о. вице-губернатора Павел Иено озвучил основные последствия разгула стихии в Севастополе:

— на проезжей части и тротуарах образовалось 45 земляных наносов

— 21 дерево повалено;

— 17 деревьев повреждено;

— 4 дорожных знака повалено;

— размыто дорожное полотно на спуске Котовского;

— 33 крыши многоэтажек протекло;

— 10 текущих подъездов;

— забились 35 сетей ливневой канализации;

— произошло 12 аварий на сетях электроснабжения.

Практически все последствия стихии уже ликвидированы профильными аварийными бригадами.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал Михаила Развожаева