Стал известен масштаб разгула вчерашней стихии в Севастополе

Сегодня в ходе заседания правительства города и. о. вице-губернатора Павел Иено озвучил основные последствия разгула стихии в Севастополе:
— на проезжей части и тротуарах образовалось 45 земляных наносов
— 21 дерево повалено;
— 17 деревьев повреждено;
— 4 дорожных знака повалено;
— размыто дорожное полотно на спуске Котовского;
— 33 крыши многоэтажек протекло;
— 10 текущих подъездов;
— забились 35 сетей ливневой канализации;
— произошло 12 аварий на сетях электроснабжения.
Практически все последствия стихии уже ликвидированы профильными аварийными бригадами.
Дарья Тимофеева
Фото: ТГ-канал Михаила Развожаева