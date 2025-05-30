В Севастополе заработала новая эвакуационная служба с чат-ботом для автовладельцев

В Севастополе начала работу новая инспекция Департамента транспорта, которая займётся контролем за соблюдением правил остановки и стоянки. Сотрудники инспекции будут фиксировать нарушения, выписывать штрафы и эвакуировать автомобили на специализированную штрафстоянку.

Все эвакуированные транспортные средства будут перемещаться на площадку, расположенную по адресу: улица Мечникова, 73. На этом же адресе работают инспекторы административной практики и контрольной деятельности — оформление всех необходимых документов будет проходить по принципу «единого окна».

Для удобства жителей запущен специальный чат-бот в Telegram, с помощью которого можно проверить, эвакуировали ли ваш автомобиль. Также работает горячая линия инспекции: +7 (978) 3000-323.

Если чат-бот не подтвердил эвакуацию, а автомобиль не обнаружен на прежнем месте, следует обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону (8692) 65-66-60 или 102.

Штраф за нарушение правил остановки и стоянки составляет 2 250 рублей (часть 4 статьи 12.16 КоАП РФ). При оплате в течение 20 дней действует скидка 25%. Дополнительно оплачиваются услуги эвакуации и хранения автомобиля на штрафной стоянке. Также подготовлена памятка с пошаговыми действиями при эвакуации. Рекомендуется сохранить её и соблюдать правила дорожного движения.

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Дмитрий Островский

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