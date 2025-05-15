Севастопольцам штрафы за парковку приходят спустя два года — и в другой регион

В редакцию «Севкора» обратились бывшие жители Севастополя с жалобой на то, что им начали приходить штрафы за неоплаченную парковку — спустя много месяцев после переезда в другой регион.

«Сначала не поняли, что за штраф пришёл в „Госуслуги“, почему он из Севастопо ля. По номеру постановления стало ясно: это нарушение от 2023 года. Забавно, что именно в том году мы уехали из города. Возможно, уведомление и приходило по месту регистрации, но мы его просто не получили, потому что давно там не живём», — рассказал «Севкору» один из получателей.

Похожая история произошла с жительницей Севастополя осенью 2024 года, ее освещали местные СМИ. Штраф за парковку пришёл ей 1 ноября, хотя нарушение было зафиксировано ещё 30 апреля 2023 года. Постановление составили в июне того же года, но уведомление отправили только полтора года спустя. По данным городского департамента транспорта, нарушение зафиксировала система «Парк Райт» — машина была припаркована без оплаты на улице Калича.

Причина задержек — в сбоях при взаимодействии государственных и частных структур, которые долгое время не могли наладить механизм рассылки постановлений. Система начала работать стабильно только в мае 2023 года, и тогда штрафы начали массово рассылать задним числом, без предварительных уведомлений.

Такая практика вызывает вопросы: официально цель системы платной парковки — не наказание, а профилактика нарушений и повышение безопасности на дорогах. Однако при текущем подходе это больше похоже на ретроспективное наказание, считают юристы.

Кроме того, большинство средств, собранных с помощью платных парковок и штрафов, поступают не в городской бюджет, а в частную компанию. Это предусмотрено концессионным соглашением, заключённым ещё в 2016 году. Город ежегодно теряет сотни миллионов рублей на его исполнение. Попытки расторгнуть соглашение предпринимались, но юридически сделать это без серьёзных финансовых последствий не удалось.

По словам юристов, срок привлечения к ответственности за неоплаченную парковку составляет 60 суток с момента нарушения. Если уведомление пришло позже, водитель имеет право обжаловать постановление в течение 10 дней.

Напомним, в декабре 2021 года, на пленарном заседании заксобрания Севастополя в двух чтениях приняли поправки в закон Севастополя «Об административных правонарушениях», позволяющие штрафовать за неуплату парковки на платных местах.

Дмитрий Островский

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