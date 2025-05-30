В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летней девушки

Следственные органы проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней жительницы Севастополя. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, 15-летняя девушка ушла из дома в ночь с 28 на 29 мая 2025 года. Сегодня её тело было обнаружено на улице Монастырское шоссе — вблизи садового товарищества, где она проживала.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в следственном отделе по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты во взаимодействии с оперативными службами органов внутренних дел приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия проведён осмотр, назначены необходимые судебные экспертизы, ведётся поиск очевидцев.

В Следственном комитете подчеркнули, что ход и результаты расследования находятся на контроле руководства ведомства. Причины и обстоятельства смерти несовершеннолетней уточняются.

Дмитрий Островский

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