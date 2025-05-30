Черноморскому флоту передали четыре транспортных средства

Сегодня, Благотворительный фонд «Путь к Победе», в рамках акции «Плечом к плечу. За русскую Победу!», передал Черноморскому флоту четыре транспортных средства, повышенной проходимости, для успешного выполнения задач.

С начала специальной военной операции, фонд оказывает помощь нашим защитникам, это вклад в общую Победу, в безопасность наших ребят. Настоящая сила тыла — в поддержке, в помощи, которая приходит вовремя, спасая жизни, придавая нашим защитникам, уверенность и бесстрашие перед лицом врага. Мы будем рядом столько, сколько нужно. Потому что когда тыл и армия — едины, никакая сила не сможет нас сломить. Победа будет за нами!», — отметил вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

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