В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону

В Севастополе на этой неделе будет запущен дополнительный катер на маршрут до площади Захарова. Об этом стало известно на аппаратном совещании 14 ноября.

«Мы планируем до среды запустить дополнительный катер на сообщении площадь Захарова-площадь Нахимова, потому что в час-пик, с 7 до 9 утра, явно не хватает морского общественного транспорта», — сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Павел Иено.

Дополнительные рейсы запустят с 7:00 до 9:00, также будут внесены изменения в расписание движения морского транспорта.

Кроме того, Иено добавил, что также планируется создание единой кассы, чтобы билеты на катер можно было приобретать только на входе на причал.

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Ольга Сурикова