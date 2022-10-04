В Севастополе к концу года планируется отремонтировать 5 катеров и паром

В Севастополе в сентябре в сухой док на ремонт отправлено пять пассажирских катеров паром. Об этом сообщил директор департамента транспорта Павел Иено.

В сентябре ГУПом «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» был заключен договор на ремонт катеров и паромов, участвующих в перевозке пассажиров и транспорта с Северной стороны города. В сухой док поставлено на производство работ пять теплоходов: «Молодежный», «Григорий Овчинников», «Персей», «Норд», «Плутон» и паром «Адмирал Лазарев», — написал Иено в своем Telegram.

Он уточнил, что планируемая дата окончания ремонта — 31 декабря 2022 года. Именно с этого дня все катера и паром должны выйти на свои маршруты.

Напомним, правительство Севастополя ожидает поставку двух новых катеров к летнему сезону.

Ольга Сурикова