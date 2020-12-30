Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечает юбилей

У фракции ЛДПР в Заксобрании Севастополя с губернатором сложились плодотворные и эффективные отношения
Приводим текст поздравления полностью:
«Уважаемый Михаил Владимирович!
Сердечно поздравляем Вас с Днём Рождения!
За время плодотворной работы на посту губернатора Севастополя Вы добились больших успехов в развитии региона, его социально-экономического потенциала, приобрели большой авторитет и снискали глубокое уважение горожан. Вас знают, как руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность, работоспособность и чуткость к населению!
За относительно короткий срок работы на посту губернатора вы добились решения многих задач, которые долгое время оставались нерешёнными. В Севастополе началось строительство медицинского кластера и очистных сооружений «Южные», успешно завершились ремонты многих социальных объектов и благоустройство общественных пространств. В городе появились новые школы, детские сады, дороги, наружное освещение, газопроводы, спортивные площадки и другие значимые объекты инфраструктуры.
Вы смогли реализовать немало масштабных проектов – ремонт центральной улицы Большой Морской, строительство седьмого этапа трассы «Таврида» и прочее.
Принят долгожданный закон, который восстановил социальную справедливость и жители осаждённого Севастополя, наконец, смогли получить статус ветеранов Великой Отечественной войны.
Под вашим чутким руководством впервые за многие годы Севастополь добился высоких показателей в выполнении федеральной программы социально-экономического развития. Вами была организована масштабная работа по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, оказанию помощи населению и бизнесу в это непростое для всей страны время.
Начата работа по строительству жилья для работников бюджетной сферы и детей-сирот, реализуется программа преодоления дефицита водоснабжения в регионе.
Вам доверяют люди. Вас ценят и любят.
У фракции ЛДПР в Заксобрании Севастополя с Вами сложились плодотворные и эффективные отношения. Отрадно, что Вы готовы слышать и сотрудничать со всеми парламентскими партиями, поддерживать их здравые инициативы и законопроекты!
Именно Ваша толерантность, открытость и непредвзятость способствуют налаживанию здравого общественного диалога в Севастополе, а также завершению всех политических конфликтов, с которыми не удавалось справиться Вашим предшественникам.
Уверены, что Ваш высокий профессионализм, богатый опыт, активная жизненная позиция, компетентность будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Севастополя!
От всей души желаем Вам с успехом претворить в жизнь новые идеи и решения, самые смелые планы на благо жителей нашего города.
Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди! Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в созидательной деятельности, удачи во всех добрых начинаниях!
Коллектив Севастопольского отделения ЛДПР».