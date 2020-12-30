Крымстат увидел в Севастополе снижение цены на бензин

Даже не на 1%

В Севастополе незначительно снизилась стоимость автомобильного топлива за прошедшую неделю. Об этом сообщило управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

«По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горючесмазочных материалов по Севастополю по состоянию на 28 декабря 2020 года (по сравнению с 21 декабря 2020 года) наблюдалось снижение цен на дизельное топливо (на 0,39%), бензин автомобильный марок АИ-92 (на 0,24%), АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,88%), АИ-98 (на 0,75%)», – указано в сообщении, пишет «Новый Севастополь».

В Севастополе средняя цена бензина в зависимости марки находится в пределах от 45,53 до 56,99 рубля за литр, средняя цена дизельного топлива составила 48,93 рубля за литр.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил «вернуть к жизни» остатки автозаправочных станций, которые остались в собственности города после экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.