Севастополь на борьбу с COVID-19 потратил уже 1,5 млрд рублей

Развожаев: здравоохранение справляется с заболеваемостью

В Севастополе на борьбу с коронавирусом в этом году было направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом на сессии Законодательного собрания сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что значительные средства также были израсходованы на поддержку бизнеса во время режима самоизоляции.

«Федеральные меры поддержки составили 9,5 млрд рублей, региональные – 3,1 млрд рублей – это пятая часть доходов нашего бюджета, которые мы направили на поддержку предпринимателей», – сказал губернатор.

Дополнительная соцподдержка оказывалась и севастопольцам. Как уже сообщалось, все проживающие в Севастополе семьи с несовершеннолетними детьми получили выплаты в размере 3 тыс рублей на одного ребенка, принято несколько экономических пакетов по поддержке бизнеса.

Что самой системы здравоохранения, то, как подчеркнул глава города, в этом году в рекордно короткие сроки построено два модульных корпуса инфекционной больницы. Первый сдали летом, второй построили в декабре.

«В инфекционной больнице построен еще один модуль на 32 мельцеровских бокса. Оборудование поставлено, сейчас монтируется. Рассчитываем, что с понедельника модуль начнет принимать пациентов с COVID-19», – сказал Михаил Развожаев.

Также на территории инфекционной больницы готовится к запуску ПЦР-лаборатория экспертного класса. «Оборудование смонтировано, идет документальное оформление. На следующей неделе лаборатория будет введена в строй. Таким образом, инфекционная больница будет передовым ковидным госпиталем», – подчеркнул губернатор.

Еще один модуль разворачивается на площадке городской больницы №9, которая также специализируется на лечении пациентов с COVID-19.

«Закончим его к концу января. Дооснастим оборудованием: КТ, МРТ, аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородным оборудованием», – отметил Михаил Развожаев.

Он напомнил, что в городской больнице №1, которая в связи с ростом заболеваемости COVID-19 также была перепрофилирована на лечение коронавируса. Сейчас там заканчивается монтаж системы газоснабжения на 77 кислородных точек. Там будет установлен газоконцентратор, который позволяет вырабатывать кислород на месте.

По его заверению, в настоящее время система здравоохранения города справляется с заболеваемостью COVID-19.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя