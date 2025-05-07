В Севастополе запретили исполнять песни иноагентов и артистов недружественных стран

В Севастополе ужесточили правила для уличных музыкантов. Теперь на городских площадках официально запрещено исполнять песни артистов, признанных иностранными агентами, а также граждан недружественных государств. Соответствующие изменения внесены в порядок организации уличных творческих выступлений. Об этом было сообщено сегодня, 7 мая, на заседании правительства Севастополя

Речь идёт о музыкантах, включённых в реестр Минюста за политические высказывания или публичную антироссийскую позицию. Например, в это список входят Земфира (Земфира Рамазанова)*, Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*, Юрий Шевчук* (группа «ДДТ»).

Наряду с ограничениями, департамент предложил и послабления для уличных артистов: если музыкант шесть раз подряд получил согласование на выступления без нарушений, в будущем он сможет получать разрешение сразу на 12 месяцев. Также предложено расширить перечень городских площадок — в него могут войти набережная Омеги и Парк Победы. Изменения были рассмотрены на общественном совете при департаменте культуры и согласованы всеми заинтересованными сторонами.

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Напомним, в Севастополе запретили иноагентам и террористам участвовать в выборах.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Дмитрий Островский

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