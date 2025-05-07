Дельфинов в Севастополе держали с нарушениями — без документов и в тесных вольерах

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в дельфинарии на улице Парковой. Основанием стали вопросы законности содержания морских млекопитающих, в том числе занесённых в Красную книгу России.

С участием специалистов Россельхознадзора и Росприроднадзора установлено: в дельфинарии находились три черноморских афалины и один северный морской котик, которых привезли из Краснодарского края в декабре 2024 года. При этом собственник не оформил необходимые разрешительные документы.

Также были выявлены другие серьёзные нарушения. В дельфинарии отсутствовали ветеринарные документы на корма, не соблюдались условия их хранения, нарушался температурный режим бассейна. Кроме того, вольер для ластоногого животного оказался меньше установленного минимума.

Прокуратура возбудила административные дела по нескольким статьям КоАП — за несоблюдение правил содержания животных, нарушение санитарных требований и причинение вреда видам, находящимся под угрозой исчезновения. Общая сумма штрафов составила 13 тысяч рублей. Кроме того, материалы по факту вреда редким видам переданы в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.

По итогам проверки прокурор внёс представление владельцу дельфинария. Документ рассмотрен и удовлетворён, все выявленные нарушения устранены. В настоящее время работа дельфинария приведена в соответствие с требованиями законодательства.

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Дмитрий Островский

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