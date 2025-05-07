«Как кромешный ад»: рассекречен документ о медицинских экспериментах нацистов в оккупированном Крыму

В преддверии Дня Победы УФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило документ, от которого кровь стынет в жилах. Речь — о страшных экспериментах, которые немецкие врачи проводили над советскими военнопленными и мирными жителями в оккупированном Симферополе.

Документ датирован 24 апреля 1944 года, то есть был составлен всего через 11 дней после освобождения города. Это спецсообщение начальника контрразведки «Смерш» 51-й армии полковника Анатолия Никифорова. В нем — показания свидетелей и первые факты о чудовищных «опытах», которые в строжайшей тайне проводились в прозектуре 1-й Советской больницы.

Согласно материалам, нацистские врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц ставили эксперименты со смертельным исходом: у живых пленных изымали внутренние органы, прежде всего почки, и испытывали на людях действие препарата тропакокаин. Он вызывал медленную атрофию конечностей — жертвы умирали в мучениях в течение 20 дней.

Пленных держали в подвале, а на время опытов весь русский персонал из больницы выгоняли. Любая попытка передать информацию наружу каралась смертью. Так, немцы арестовали и расстреляли как «партизан» сотрудника прозектуры Старуна и его сына — мальчик нашёл записку, выброшенную одним из обречённых.

Кроме того, у пленных массово забирали кровь — до 800 кубических сантиметров за раз. Её использовали для переливаний немецким раненым.

Историки называют рассекреченное спецсообщение уникальным. По словам профессора КФУ Олега Романько, раньше об опытах на территории Крыма было известно мало, и то — в виде обрывочных данных. Теперь же картина зверств приобретает пугающую полноту.

Напомним, за годы оккупации в Крыму, по данным УФСБ, были убиты более 150 тысяч мирных жителей и военнопленных, десятки тысяч угнаны в Германию. И, по мнению специалистов, это далеко не окончательные цифры.

Дмитрий Островский

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