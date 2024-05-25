В Севастополе запретили иноагентам и террористам участвовать в выборах

На последней сессии Заксобрания Севастополя были приняты поправки в закон о выборе местных депутатов.

Решение принималось для приведения в соответствие федеральному законодательству. Теперь, по новому закону, в выборах в Севастополе запрещено участвовать иностранным агентам и лицам, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. Они не могут как избираться, так и быть доверенными лицами, помощниками депутатов или наблюдателями. А также быть членами избиркомов и финансировать избирательные фонды кандидатов.

«Этот документ оградит наш избирательный процесс от тех, кто работает не на благо нашего государства и жителей, а на недружественные нам страны и правительства», — сказал спикер парламента Владимир Немцев в ходе заседания.

Законопроект был принят сразу в двух чтениях.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о полном запрете на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

Ольга Сурикова