Иноагент теперь не сможет стать главой муниципалитета в Севастополе

На прошедшей сессии Заксобрания Севастополя по внесенному предложению прокурора города Андрея Шевцова внесены изменения в закон О местном самоуправлении. Теперь перечень оснований для отправки главы муниципального образования в отставку дополнен новым пунктом — приобретение главой статуса иноагента.

Принятие такого регионального закона необходимо было для приведения в соответствия с федеральным законодательством.

Изменения в закон приняты большинством голосов депутатов в первом и втором чтениях, вступят в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Напомним, ранее в Севастополе запретили иноагентам и террористам участвовать в выборах.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города