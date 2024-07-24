Иноагент теперь не сможет стать главой муниципалитета в Севастополе

На прошедшей сессии Заксобрания Севастополя по внесенному предложению прокурора города Андрея Шевцова внесены изменения в закон О местном самоуправлении. Теперь перечень оснований для отправки главы муниципального образования в отставку дополнен новым пунктом — приобретение главой статуса иноагента.
Принятие такого регионального закона необходимо было для приведения в соответствия с федеральным законодательством.
Изменения в закон приняты большинством голосов депутатов в первом и втором чтениях, вступят в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Напомним, ранее в Севастополе запретили иноагентам и террористам участвовать в выборах.
Ольга Сурикова