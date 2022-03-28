В Севастополе запаса продуктов уже больше, чем на начало военной спецоперации

Ажиотажа больше нет

В Севастополе в торговых сетях возрос запас продовольствия и снизился ажиотаж среди покупателей. Об этом 28 марта на аппаратном совещании сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова.

«В Севастополе ситуация с продовольствием стабильная, я бы сказала, что на некоторые позиции запасы возросли. Достаточно большой завоз был сахара в торговые сети. Консервная и мясная продукция до 53 дней (запасов). Это даже выше уровня, который был до 24 февраля», — отметила Скорюкова.

Она добавила, что торговые сети, чтобы удержать ситуацию, пока ограничивают продажу в одни руки определенное количество товаров. При этом зафиксировано снижение спроса на крупы и сахар в городе.

Кроме того, меньше стало обращений и жалоб на завышенные цены на товары первой необходимости.

Глава департамента также уточнила, что сейчас с 1 апреля в городе пройдут ярмарки 16 площадках, а на 22 апреля планируется проведение большой с участием и крымских фермеров.

Ольга Сурикова