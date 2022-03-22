Развожаев поручил провести большие сельскохозяйственные ярмарки для стабилизации цен

Фермерам места выделят бесплатно

В Севастополе с начала года проведено уже более 20 сельскохозяйственных ярмарок и планируется провести еще ряд больших мероприятий с привлечением крымских производителей. Об этом сегодня, 21 марта, сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова.

Она отметила, что для участников ярмарки упрощен сбор необходимых документов. В Севастополе уже провели 12 ярмарок на 57 площадках, которые специализируются именно на сельхозпродукции. Практически вес они являются социально ориентированными.

Скорюкова добавила, что планируется увеличение ярмарочных мероприятий. В частности, с 22 апреля для стабилизации цен планируется проведение плодовоовощной, мясной, молочной и бакалейной ярмарок на 20 торговых точках. Для фермеров места обещают на безвозмездной основе.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ускорить процесс подготовки и провести ее уже в начале апреля.

«Наша задача создать выгодные условия. Предоставить для товаропроизводителей абсолютно легкую регистрацию и бесплатную возможность принять участие. Приглашайте крымских сельхозпроизводителей, наших, всех, кто готов. Из бюрократических процедур должна быть только регистрация», — подчеркнул губернатор.

Ольга Сурикова