В Севастополе заработало 70 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

Пока полиция только знакомится с этой системой

В Севастополе идет апробация и аттестация камер видеонаблюдения, которые позволяют распознавать лица. Об этом 28 марта на аппаратном совещании рассказала директор департамента цифрового развития города Александра Осипова.

Осипова отметила, что в Севастополе «Система безопасный город» развивается с 2020 года. Целью его считается создание единого защищенного пространства, который позволит оперативно реагировать на происшествия, аварии, инциденты, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей.

В системе зарегистрированы все силовые структуры и органы власти и центр управления регионом. Также Центр управления регионом видит те сообщения, которые поступают по телефону единой диспетчерской службы «15-63».

«То украинское наследие, которое у нас было еще со времен перехода в Россию, оно заменено на наш программный комплекс, что в текущей ситуации показало свою эффективность, так как могли бы понести существенные потери. Сейчас все программное обеспечение «Безопасного города» полностью импортозамещенное. Также, как и другие информационные системы города, подвергалось атакам, но все выстояло и работает», — рассказала Осипова.

И на данный момент одним из главных ее элементов является внедрение повсеместной системы видеонаблюдения. Сейчас к ней подключено 457 камер видеонаблюдения, среди которых 118 из учебных заведений.

Осипова подчеркнула, что на 70 камерах уже установлено специальное приложение, которые позволяет распознавать лица. Степень точности распознавания 99,9% даже людей в маске, солнечных очках и с учетом фотографии, которой более 10 лет.

Сейчас сотрудников МВД максимально подключают к этой системе и обучают работе. Всего есть лицензии на работу 100 таких камер.

Ольга Сурикова