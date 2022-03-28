Детям ДНР и ЛНР вручили 150 путевок в лагеря Крыма

Константинов посетил Донецк

Крымская делегация привезла 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В состав делегации вошли депутаты Государственного совета Крыма, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«На официальной встрече вручил подарки: продуктовые наборы, два сертификата на 150 путёвок в оздоровительные лагеря Крыма для детей из ДНР и ЛНР, оборудование для медицинских кабинетов двух школ республик», — написал он в своем Telegram.

Также было передано 40 тонн гуманитарного груза, который собрали крымчане.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал оказать помощь родственникам погибших в центре Донецка от ракетного удара.

Ольга Сурикова