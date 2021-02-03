В Севастополе замдиректора «Херсонеса Таврического» через суд вернул свою должность

Однако работать в музее больше не хочет

Уволенный с поста полтора года назад заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Павел Кузенков смог восстановиться в должности через суд. Об этом пишет Forpost со ссылкой на пострадавшего ученого.

По его словам, судья счёл юридически ничтожным приказ о его увольнении, так как он был издан с грубыми нарушениями Трудового и Административного кодексов.

«Во-первых, меня уволили во время нахождения на больничном, во-вторых — не уведомив меня надлежащим образом. Я даже не знал о своём увольнении. Друзья говорили, что ходили слухи, но никакой официальной информации не было — ни письма, ни звонка. Потом они говорили, что отправили письмо на мой московский адрес, хотя прекрасно знали, что я в Севастополе на больничном», — пояснил учёный.

На своей должности он занимался вопросами развития музея-заповедника. Сейчас, по решению суда, он может вернуться на свое место работы и на занимаемый пост до увольнения. Но работа в «Херсонесе Таврическом» его больше не интересует.

«Я сосредоточился на работе в Севастопольском госуниверситете и продолжаю на независимой площадке отстаивать интересы Херсонеса — научного и просветительского учреждения. Просто в рамках самого музея у меня такой возможности нет», — сказал Кузенков.

Напомним, ранее сообщалось, что в социальных сетях севастопольцы активно обсуждают новшества и железные конструкции, которые появляются на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический рядом с древним городищем.

Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Ольга Сурикова