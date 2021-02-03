В Севастополе 101 случай заболевания коронавирусом за сутки

Умерли четыре человека

В Севастополе по состоянию на утро 3 февраля зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19. 118 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли четыре человека в возрасте от 69 до 92 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10005 человек. В настоящий момент выздоровели 8952 человека, 404 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 424 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 91 человек.

Под наблюдением находится 609 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 2050 человек, второй этап вакцинации прошли 833 человека, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.