Права на гимн Севастополя принадлежат немецкой фирме

Неожиданное открытие севастопольского блогера

Севастопольский блогер Алексей Процко сделал неожиданное не только для себя, но и всех горожан открытие. При попытке выложить на известный сайт видеохостинга YouTube запись гимна Севастополя, он узнал, что права на него принадлежат немецкой фирме, пишет Forpost.

Блогер рассказал, что он попытался выложить песню «Легендарный Севастополь» в исполнении ансамбля песни и пляски Черноморского флота и сразу же видео было заблокировано. На него поступила жалоба на нарушение авторских прав.

Так блогер узнал, что права на гимн Севастополя принадлежат немецкой компании «Аriola express».

Также журналисты телеканала «Звезда» выяснили, что немецким и американским компаниям принадлежат права на песни «День Победы», «Священная война» и даже гимн России.

Как известно, песня «Легендарный Севастополь», ставшая впоследствии гимном города была создана в 1954 году. Ее «родители» композитор Вано Мурадели и поэт Пётр Градов.

Ольга Сурикова