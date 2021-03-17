В Севастополе заложили камень в память о погибших Донбассе за Русский мир

На этом месте планируется установить монумент

В парке Победы 16 марта был установлен камень с гравированной надписью «Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир». В церемонии закладки принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, бойцы самообороны, пишет пресс-служба правительства города.

Развожаев отметил, что «Русская весна» принесла не только радость воссоединения, но и горечь потерь.

«Мы всегда будем помнить тех, кто не стремился отсидеться за спинами товарищей. Они просто шли и защищали свои идеалы, свою правду и веру в ту страну, в которой мечтали жить. Защищали как на родном Крымском полуострове, так и за его пределами — в Донецке и Луганске, там, где была нужна помощь», — отметил он.

Также сообщается, что красный гранитный камень установлен сейчас на месте, где в будущем планируется поставить монумент севастопольцам, погибшим во время активных боев на территории Луганска и Донецка.

Один из организаторов движения самообороны Евгений Репенков рассказал, что они давно хотели установить такой памятный знак, даже камень уже изготовили, но без вмешательства главы города не могли реализовать эту идею.

Напомним, в Севастополя хотят установить памятную табличку, чтобы увековечить память о митинге Народной воли, который состоялся 23 февраля 2014 года.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя