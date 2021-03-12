В Севастополе хотят установить памятную доску в честь митинга 23 февраля 2014 года

Средства планируется брать не из бюджета

В Севастополе хотят увековечить память о митинге Народной воли, который состоялся 23 февраля 2014 года. С таким предложением выступил директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин.

В сюжете телеканала «НТС» говорится, что соответствующие обращения уже направлены в правительство и Заксобрание города. Также проект поступил на обсуждение научно-методического экспертного совета при Севнаследии. Здесь только взяли время подумать, где именно можно будет разместить памятную табличку.

«За историческим Екатерининским знаком такой же по форме, следующая клумба, ближе к Заксобранию с благоустройством установить такую памятную доску», – высказал свое предложение автор идеи Валерий Володин.

На памятном знаке планируется написать: «Здесь, на площади имени Павла Степановича Нахимова, 23 февраля 2014 года на общегородском митинге Народной воли, севастопольцы приняли судьбоносное решение о возвращении города-героя Севастополя в состав Российской Федерации, которое затем подтвердили на референдуме 16 марта 2014 года. Мы отстояли право на свой язык, культуру и историю для вас, потомки».

По словам Володина. губернатор Михаил Развожаев положительно отнесся к такому решению. Установить знак предлагается за народные средства.

Напомним, в Севастополе в марте разрешили проведение только двух массовых мероприятий: праздник 8 марта и отметить на главной площади седьмую годовщину воссоединения с Россией.

Ольга Сурикова