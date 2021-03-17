В Севастополе стабилизировалось количество заболевших коронавирусом

Стабильно и количество умерших



В Севастополе по состоянию на утро 17 марта зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

32 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 72 и 84 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 708 человек. В настоящий момент выздоровели 11 780 человек, 539 умерло.

Под наблюдением находится 634 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.