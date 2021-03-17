Депутаты предлагают регламентировать работу общественных палат при муниципалитетах

Законопроект обозначает круг прав общественных палат

Фракцией ЛДПР внесён в заксобрание Севастополя законопроект, предполагающий урегулирование вопроса функционирования общественных палат при муниципалитетах. Для этого предлагается внести соответствующие изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», говорится на сайте городского отделения ЛДПР.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов.

По словам разработчиков документа, общественные палаты (советы) муниципальных образований созданы и действуют в большинстве городских округов и муниципальных районов, при этом проблемы обеспечения деятельности общественных палат муниципальных образований

в муниципальных образованиях решаются различными способами.

Законопроект же предполагает отнести обеспечение деятельности общественных палат (советов) муниципальных образований к правам органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

Также законопроект обозначает круг прав общественных палат (советов) муниципальных образований, предусматривает определенные требования к порядку формирования общественной палаты (совета) муниципального образования