Сегодня в Севастополе открылись елочные базары. В городе будет работать 43 торговые точки. Договоры на их размещение заключены департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка по результатам проведения аукционов.

«Наличие договоров позволяет создать условия для приведения торговых мест в надлежащее состояние. Торговля на площадках организована с соблюдением всех санитарных требований», — сообщили в профильном ведомстве.

Ели и сосны, которые продаются в городе, выращены на сельскохозяйственных землях и завезены с материка. Весь товар имеет необходимые сопроводительные документы, товарные и транспортные накладные.

После завершения торговли деревья планируется вывезти – для этого реализаторы уже заключили необходимые договоры. Также Севприроднадзор направил уведомления о соблюдении правил утилизации.

Отметим, что в Севастополе запрещена несанкционированная торговля хвойными деревьями. Для ее пресечения специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка будут регулярно проводить контрольные мероприятия.

Елочные базары работают по следующим адресам:

1. Ленинский округ – 11 мест:

— пр-т Генерала Острякова, в районе дома № 178 – 2 места;

— пр-т Генерала Острякова, в районе рынка «Славянский базар» — 6 мест;

— ул. Частника, в районе рынка «Чайка» — 1 место;

— 5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта – 2 места.

2. Гагаринский округ – 22 места:

— ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон» — 5 мест;

— ул. Александра Маринеско, в районе дома № 25 – 2 места;

— ул. Александра Косарева – 1 место;

— пр-т Героев Сталинграда, в районе дома № 60 – 4 места;

— ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 11 – 2 места;

— пр-т Октябрьской Революции, в районе дома № 42 – 4 места;

— пл. 50-летия СССР – 3 места;

— Бухта Казачья, в районе дома № 56 – 1 место

3. Нахимовский округ – 7 мест:

— пр-т Победы, в районе дома № 34 – 3 места;

— ул. Героев Севастополя, в районе остановки общественного транспорта «Памятник Матросу Кошке» — 3 места;

— ул. Второй Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады» — 1 место.

4. Нахимовский округ (Северная сторона) – 3 места:

— ул. Богданова, в районе дома № 17 – 1 место;

— пл. Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк» — 2 места.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя