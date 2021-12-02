В Севастополе мимо ДТП проезжающая бригада скорой спасла жизни двум девушкам

Бригада ехала с беременной пациенткой

В Севастополе бригада скорой медицинской помощи проезжала мимо страшного ДТП и успела спасти жизни двух девушек. Авария случилась в субботу, 27 ноября, ближе к вечеру, говорится в соцсети Вконтакте официальной группы Скорой медицинской помощи в Севастополе.

Бригада скорой в составе фельдшеров Эльвиры Павлович и Ксении Загичук ехали с вызова с беременной девушкой —ей требовалась госпитализация, но состояние позволило остановить машину на Героев Севастополя, где только что произошло ДТП. В сумерках медики увидели страшную картину.

Пострадавших в ДТП оказалось две девушки: одна была зажата в машине на пассажирском сиденье, другая лежала на бетонной плите билборда. Люди наперебой кричали и звали то к одной пострадавшей, то к другой.

Пока спасатели пилили машину, чтобы разблокировать зажатую пассажирку, медики начали ставить систему девушке, лежащей на бетоне. «Очевидцы помогали: кто-то светил фонарем, чтобы фельдшер могла подключить систему в вену, кто-то держал саму систему, а пока оказали первую помощь лежащей девушке, спасатели обеспечили доступ к пассажирке», — так описали первые минуты спасения в пресс-службе горздрава

«Я залезла в машину, оценила состояние, подключила к системе. Напарница вызвала в это время врачебную бригаду. Я быстро тонометр наложила, а у нее давление по нулям. Минут через 5 к нам уже приехала Медицина катастроф», – рассказывает фельдшер СМП Эльвира Павлович.

Подчеркивается, что за 5 минут, пока ехала бригада Медицины катастроф, фельдшеры успели сделать главное: поставили системы одной и второй девушке, наложили воротник для фиксации шейного отдела позвоночника, обезболили.

После этого подъехала помощь — фельдшеры Медицины катастроф Иван Калашников и Никита Шишкалов. Ими оказывалась дальнейшая помощь и была госпитализирована на жестком щите одна из пострадавших.

Для госпитализации второй девушки, вызывали еще одну бригаду.

Слаженная работа бригад СМП позволила спасти две жизни, подчеркнули в горздраве.

Напомним, в Севастополе на диком пляже «Омега» инспектор ДПС спас тонущую женщину.

Ольга Сурикова