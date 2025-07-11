В Севастополе закрыли лазейку для дерибана сельхозземель под видом «ветеринарного хозяйства»

Власти Севастополя изменили правила землепользования, чтобы пресечь попытки незаконной нарезки сельхозземель под предлогом создания ветеринарных объектов. Об этом стало известно на заседании правительства города 10 июля.

Ранее недобросовестные собственники находили способ обходить ограничение в 1 гектар для участков в сельхоззонах СХ1 и СХ2. Они регистрировали мелкие участки — по 4 сотки — под якобы «ветеринарное обслуживание», что позволяло формально обосновать строительство.

Теперь такой вид деятельности исключён из основных разрешённых в этих зонах и переведён в разряд условно разрешённых. Это значит, что заявления на размещение ветеринарных объектов будут проходить индивидуальное рассмотрение на комиссии по подготовке правил землепользования. Таким образом, городские власти закрыли лазейку, которая позволяла дробить сельхозземли под прикрытием «ветеринарии».

Напомним, в феврале 2025 года на сессии Заксобрания депутаты сразу в двух чтениях приняли главный стратегический документ города. Генплан разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года. В него входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.

Дмитрий Островский

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