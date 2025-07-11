Бывшего главу ДИЗО Севастополя обвиняют в хищении почти миллиарда рублей

Бывший директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин стал фигурантом громкого коррупционного дела: Генеральная прокуратура требует взыскать с него и аффилированных фирм почти 1 миллиард рублей, похищенных при строительстве оборонных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным надзорного ведомства, Зайнуллин, занимавший на тот момент пост замгубернатора Белгородской области, совместно с начальником областного капстроя Алексеем Сошниковым передал 26 госконтрактов на общую сумму более 924 миллионов рублей связанным с ними коммерсантам. Главным подрядчиком стало ООО «Стройинвестрезерв», согласившееся выплачивать откаты в размере 7% от суммы договоров.

В результате, по оценке прокуратуры, построенные укрепления не соответствовали требованиям оборонной безопасности и поставили под угрозу приграничную территорию России. Сам Зайнуллин и его подельники, по предварительным данным, могли получить на этом около 65 миллионов рублей.

Генпрокуратура настаивает на полном возврате средств в бюджет. По версии следствия, чиновники использовали служебное положение для незаконного обогащения за счёт бюджета, выделенного на нужды обороны.

Напомним: в Севастополь Рустэма Зайнуллина в 2016 году пригласил на работу бывший губернатор Дмитрий Овсянников, деятельность которого также вызывала немало вопросов у горожан. Зайнуллин курировал имущественные и земельные вопросы и неоднократно становился объектом резкой критики со стороны общественности.

21 июня 2025 года Зайнуллин был задержан и помещён под стражу по делу о мошенничестве. По данным СМИ, он останется в СИЗО как минимум до 20 августа. Ранее сообщалось, что сумма ущерба от его действий может составлять около 500 миллионов рублей, однако сейчас речь уже идёт почти о миллиарде.

Напомним, экс-глава ДИЗО Севастополя прослужил в добровольческом отряде всего месяц.

Дмитрий Островский

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