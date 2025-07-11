Аварийное жильё до 2017 года в Севастополе планируют расселить к концу 2026 года

Программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, должна быть завершена в Севастополе к концу 2026 года. Об этом шла речь на заседании правительства города 10 июля.

По информации чиновников, почти все дома по этой программе уже расселены, остаётся порядка двух десятков квартир. Работы ведутся с привлечением финансирования Фонда развития территорий. Средства на оставшийся объём предусмотрены как в этом, так и в следующем году.

Отдельная адресная программа касается домов, признанных аварийными в период с 2017 по 2022 год. По ней предстоит переселить около 220 человек — это 8 домов общей площадью 3450 кв. м. Очевидно этих людей ждет расселение после 2026 года.

Судьба расселённых зданий также обсуждается: не все участки под ними подходят для дальнейшей застройки из-за ограничений по градостроительным нормативам. Власти заявили о намерении синхронизировать переселение с демонтажом освободившихся домов, чтобы избежать появления заброшенных строений.

Напомним, согласно отчету губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в рамках программы на 2019–2025 годы было переселено 247 человек, а 8 многоквартирных домов признаны непригодными для проживания и снесены. В 2024 году в программу переселения были включены 3 многоквартирных дома, где проживало 48 человек. Им предоставлены новые квартиры.

Дмитрий Островский

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